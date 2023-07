L'Aquelarre de Cervera viatjarà a l'infern de Dante

L'Aquelarret

Fira del Gran Boc

L'tornarà el cap de setmana dela omplir els carrers dede foc, bruixes i esoterisme. El moment àlgid de la 45a edició de la festa es viurà de nou dissabte a la nit amb l'espectacle central, inspirat enguany en laLa proposta la dirigeix, que agafa el relleu d', el director de la festa durant la darrera dècada. Segons ha explicat, un dels principals reptes, a banda de l'aspecte personal, ha estat el d'adaptar l'espectacle a les obres que s'estan fent a lai a, els escenaris principals de la festa. Durant els tres dies es cremaran uns 350 quilos de material pirotècnic, menys que en altres edicions per l'augment de preus.Les obres que s'estan fent a la Universitat i a Cal Racó condicionen la proposta inicial de l'espectacle central de la festa, que s'ha hagut d'adaptar. "[Les obres] han aparegut al juny quan ja estàvem treballant i ha sigut un repte però estem animats i tenim unaque a la gent li agradarà", ha afirmat el nou director artístic de l'Aquelarre, Pol Bosch.Així, l'espectacle central de tindrà com a fil conductor els personatges de Dante ia la Divina Comèdia en el seu particular recorregut per l'infern a través d'uns cercles que acabaran amb l'aparició deli la seva esperada gran escorreguda. Bosch ha explicat que "l'espectacle renovarà estructures i farà tot un seguit de canvis per mantenir l'interès d'un muntatge apassionat que començarà amb l'Encesa de la Universitat de Cervera i arribarà fins a Cal Racó".L'organització potencia l'Aquelarret en aquesta edició, ja que any rere any creix i es consolida entre el públic més jove. La cercavila infantil forma part dels actes oficials des del 1998 i enguany estrenarà un nou taller de cuques per perquè els infants més grans preparin unes disfresses més elaborades. Els tallers dei de gegantons continuaran com fins ara amb la previsió de reunir prop d’un centenar de nens i nenes del 21 al 25 d’agost.L'altra novetat important serà el retorn d'ubicació de l'espectacle final de la cercavila que es traslladarà a la plaça Magdalena de Montclar. La cercavila comptarà amb la participació de la Colla Infantil Ball de Diables de Cervera Carranquers i la Tarasca de Cervera i també amb el Ball de Diables Infantil de la Ràpita i el Ferafoc Petit de Sant Quintí de Mediona com a grups convidats. La festa final inclourà els balls de lluïment a la plaça Magdalena de Montclar per afavorir un major seguiment per part del públic, els lluïments de foc, l'aparició del Cabronet i l'escumada.La Fira del Gran Boc és un altre dels atractius del cap de setmana d'Aquelarre a Cervera. El certamen canvia l'emplaçament d'algunes parades, també per les obres que s'estan fent a la Universitat. Les parades d'esoterisme mantenen el seu espai al pati del recinte universitari, de la mateixa manera que els tallers i les conferències. En canvi, la quarantena de parades d'artesania es traslladen al