La collita de fruita de llavor a Catalunya es manté en la mitjana dels darrers cinc anys

Lade llavor aserà similar a la mitjana dels darrers 5 anys amb un descens mínim de l'1% tant en poma com en pera, segons les previsions quei elhan presentat aquest divendres a Lleida.Això, malgrat a la primavera la sequera va fer perillar la collita a la zona que rega el canal d'Urgell, on es concentra més del 50% de la producció de fruita de llavor del país. Les aclarides dràstiques que es van fer per compensar la falta d'aigua s'han traduït amb menys fruits als arbres, però amb uns calibres entre mitjans i alts. En total,, un 22% i 31% més respectivament, respecte la campanya anterior, marcada per les gelades.Afrucat i el Departament d'Acció Climàtica han desgranat aquest divendres les previsions de collita de fruita de llavor a Catalunya de la mà del president del Comitè de Llavor d'Afrucat,, el director general d'Afrucat, Manel Simon, i el Director dels serveis territorials del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural,La collita de fruita de llavor serà similar a la mitjana dels darrers cinc anys tot i que es situarà entre un 15 i un 20% per sota de la seva producció màxima degut a la sequera. Per minimitzar les necessitats d'aigua dels fruiters, els productors van aclarir la fruita i els arbres més del normal, fet que ha provocat que la càrrega dels fruits sigui menor per arbre i que aquests fruits creixin més. Hi han hagut, però, excepcions, ja que en algunes zones dels canals d'Urgell els agricultors es queixen precisament del contrari, de calibres petits per la falta d'aigua persistent.La previsió de collita de poma a Catalunya per a aquest any és de 266.110 tones, una xifra similar a la mitjana dels darrers cinc anys (-1%) i un 22% superior al 2022. A la demarcació de Lleida es preveu que la campanya s'avanci entre 5 i 7 dies, mentre que a Girona es collirà en dates similars a les d'un any normal.A la demarcació de Lleida, que concentra el 66% de la producció, es preveu collir 175.960 tones, un 38% més respecte l'any passat quan les gelades van fer caure en picat la collita. En canvi, a Girona, que concentra el 33% dels quilos, es preveu collir 88.570 tones, una xifra similar a la del 2022, ja que aquesta zona no va quedar afectada per les gelades. La producció a la demarcació de Tarragona i Barcelona és residual amb una previsió de 1.030 tones i 550 tones, respectivament.Quant a varietats, la que més augmenta la seva producció respecte l'any passat és la Cripps Pink, amb un 41%, seguida de la Granny Smith (29%) i la Golden i altres varietats similars (28%). Aquesta darrera concentra gairebé la meitat de la producció total, amb 127.980 tones.La previsió de collita de pera a Catalunya per al 2023 també s'estima que sigui un similar a la mitjana dels darrers 5 anys i un 31% superior al 2022 amb 126.000 tones. Per demarcacions, Lleida collirà 121.830 (un 32% més que la passada campanya), Girona 3.200 (+20%), Tarragona 870t (+61%) i Barcelona 313t (-8%).Es preveu un avançament de la collita d'entre 7 i 10 dies respecte l'any passat. La varietat Conference concentra més de la meitat de la producció a Catalunya amb 66.635 tones i l'Ercolini puja un 31% respecte la mitjana dels darrers 5 anys fins a les 5.360 tones.L'any passat, les inclemències meteorològiques (les fortes gelades de la primavera) van fer caure les previsions del 2022-2023, tant de poma com de pera. Enguany no hi ha hagut gelades significatives i, tot i que hi ha hagut diferents episodis de pedra a Lleida amb afectacions entre el 70 i el 100% i forts vents i ruixats en algunes comarques, la pèrdua de producció no ha estat significativa en el total de les previsions.Des d'Afrucat han reconegut que hi ha una manca de mà d'obra "abrupta i molt important" al conjunt del país per tirar endavant la campanya de la fruita, tant al camp com a les centrals fructícoles. Davant d'això, les centrals opten per acumular més estoc i allargaran la campanya més dies respecte un any normal. Simon ha afirmat que la solució a curt termini passa per potenciar els contractes en origen, mentre que a llarg termini s'ha de seguir apostant, diu, per la competitivitat de les empreses i l'automatització.