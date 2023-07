Documenten restes d'una estança en una torre de la primera edat del ferro al jaciment de Gebut

Laal jaciment ibèric de(Segrià) ha permès constatar que una de les torres de la primera edat del ferro, del segle VII aC, va disposar d'una estança interior que probablement va serI és que s'han descobert i documentat les restes cremades d'una estructura de fusta que pertanyeria al sostre i a la cambra interior de la torre, segons ha explicat, un dels responsables de l'equip d'excavació que han format el Grup d'Investigació Prehistòrica (GIP) de la(UdL) i l'empresa. D'altra banda, l'àrea d'intervenció s'ha ampliat enguany per delimitar les estances d'un barri al nord del poblat.L'excavació d'estiu al jaciment ibèric de Gebut (700-200 aC) s'ha dut a terme de la mà d'una trentena de persones, entre els alumnes i investigadors del(ARQHISTEC-GIP) de la UdL i de l'empresa Iltirta Arqueologia. Un dels responsables, Andreu Moya, ha explicat que el descobriment més "significatiu" d'enguany és que han pogut constatar que la torre quadrangular (VII-VI aC), que es va descobrir en campanyes anteriors, "tenia una estança interior feta de fusta que va destruir-se, possiblement, per un incendi, tot i que hem pogut documentar les restes, com bigues i taulons, les quals constituïen un pis interior o bé la coberta".Pel que fa a altres intervencions, Moya ha destacat que aquest estiu s'ha ampliat la zona d'excavació per tal de delimitar les estances "que començaven a treure el cap, però que no les teníem completament excavades".Aquesta actuació ha permès identificar tot un barri al nord i nord-oest del tossal i en futures intervencions es vol. Amb tot, l'equip d'arqueòlegs conclou que tota la superfície superior del tossal estava "completament ocupada" en època ibèrica, mentre que en èpoques anteriors l'ocupació era "segurament més restringida", segons ha afirmat Moya.