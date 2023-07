L'explotació del Segarra‑Garrigues anirà a càrrec de la Generalitat a partir del proper 1 d'octubre

Fi a una "situació de conflictivitat"

La data en què elde l'explotació delserà el proper 1 d'octubre. Així ho estipula l'acord signat telemàticament aquest divendres entre el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, i la presidenta executiva de ACUAES,D'aquesta manera ambdues parts han subscrit l'addenda al conveni que van firmar l'any 2006 per a l'execució i finançament d'aqueta gran infraestructura de regadiu de les comarques de Ponent. El canal serà de titularitat de laal 2058, una vegada s'hagin pagat els més deinvertits per. Des del govern espanyol s'entén aquest acord com un "punt d'inflexió" que suposa un "clima d'entesa" en les relacions entre les dos administracions.L'addenda té l'objectiu de regularitzar el quadre d'origen i aplicació de fons de l'actuació d'acord amb la inversió que s'hi ha fet i també en relació a les fonts de finançament realment aplicades. D'altra banda, també vol modificar el règim d'explotació i, per tant, les tarifes aplicables mentre el conveni sigui vigent.A partir de l'1 d'octubre d'aquest 2023, la Generalitat assumirà ladel canal Segarra-Garrigues. Això representa que es farà càrrec de les tasques materials d'operació, conservació i manteniment de la infraestructura.El govern espanyol, també dona resposta a la petició de la Generalitat, de preveure la possibilitat de fer un canvi de titularitat del canal Segarra-Garrigues una vegada s'hagi abonat l'import total del cost de l'obra a ACUAES, així com també les despeses financeres associades. Són uns 650 milions i tal com va anunciar el mateix Govern durant el Consell Executiu de dimarts, la previsió és tenir-los pagats el 2058.ACUAES ha manifestat la seva satisfacció per la signatura d'aquest acord, que assegura que s'ha materialitzat després de 4 anys de negociacions entre les parts amb una clara "". A més, consideren que es posa punt i final a una "situació de conflictivitat" que hi havia des dels inicis de l'explotació de la infraestructura fins que, al 2019, es va portar als tribunals.El canal Segarra-Garrigues, de 82,4 quilòmetres de llargada, està operatiu des de finals de 2015. Actualment hi ha adherides al sistema de regadiu més de 15.700 hectàrees, de les quals se'n reguen 11.650.Laha estat objecte de diferents reconeixements com el Premi a la Millor Infraestructura 2021, que va ser concedit al juny de 2022 pel Consell Assessor d'Infraestructures de Catalunya.L'objectiu dels governs a l'hora de tirar endavant aquest canal ha estat el de mirar de garantir el desenvolupament econòmic i el manteniment de la població al territori. Així mateix, també vol pal·liar els dèficits d'abastaments que hi ha millorant el subministrament a poblacions i industries de les comarques de l'Urgell, la Segarra i les Garrigues. Això és vol fer gràcies a la propera execució de la connexió del canal a la potabilitzadora del Consell Comarcal de la Segarra. Tampoc es descarten connexions a altres potabilitzadores ja existents a municipis de l'entorn de la zona d'influència del canal.