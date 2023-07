La sardana de Vallverdú

L’escriptortindrà una. Així s’ha donat a conèixer aquest dissabte a, una de les seus de l’. La sardana s’ha encarregat a la jove compositora, i està previst que s’estreni al novembre dins dels actes de la Festa Major.L’anunci de la sardana del Vallverdú ha comptat amb la presència de l’escriptor, acompanyat de la compositora Anna Abad, de la paera en cap, de la paera de cultura, i deen representació del Col·lectiu Sardanista de Balaguer, promotor de la iniciativa.Abad és una jove cantautora i compositora de Tarragona, a més d’intèrpret de tible a la Cobla Maricel. Com a cantautora ha enregistrat dos discs amb el nom artístic. I com a compositora ha escrit una quinzena de sardanes, guanyant el Premi Joventut en les dues darreres edicions del certamen “La sardana de l’any” amb els títols ‘La plaça de les il·lusions’ i ‘Els colors de l’estany’. També ha escrit una obra lliure per a cobla i piano i una suite per a dues cobles i percussió.L’alcaldessa ha explicat que amb aquesta sardana s’ha volgut vincular dos grans esdeveniments culturals de ciutat en l’àmbit de la cultura: l’any de Balaguer Capital de la Sardana que va tenir lloc l’any passat, amb l’Any Vallverdú que té lloc enguany.Per la seua part, la compositora ha explicat que està molt agraïda per haver rebut aquest encàrrec, i que li fa especial il·lusió que la sardana es pugui estrenar en el marc del, ja que és una final on ella hi havia participat des de ben jove quan ballava en les colles tarragonines.Marvà ha destacat que aquesta sardana és un dels compromisos que va adquirir el Col·lectiu Sardanista quan es va presentar públicament. I que li han volgut encarregar a l’Anna Abad per, però també perquè fa, que fan volar la imaginació i expliquen coses, tal com fa Vallverdú amb els seus llibres.L’anunci de la sardana del Vallverdú s’ha fet en el marc de la ballada dels fanalets, que ha tingut lloc aquest dissabte al vespre a la Plaça del Mercadal amb la Cobla Maricel. La ballada ha comptat amb un programa temàtic amb obres de dos compositors de la cobla sitgetana: la mateixa Anna Abad i Joan Moliner.