317.220 lleidatans voten avui quatre diputats al Congrés

5.703.737 electors,, estan cridats a les urnes aquest diumenge a Catalunya. Hi haurà 2.668 col·legis repartits per tot el territori: 1.605 a Barcelona, 365 a Tarragona, 383 a Girona iI pel que fa a les meses, n'hi haurà 8.923, un 6% més que les eleccions del 2019: 6.472 a Barcelona, 1.039 a Tarragona, 863 a Girona i. S'escolliran els 48 diputats del Congrés que pertoquen a Catalunya: 32 de la demarcació de Barcelona, 6 de la de Tarragona, 6 més de la de Girona i 4 de la de Lleida.També està en joc l'elecció de 16 senadors i senadores. Segons les dades de la delegació del govern espanyol a Catalunya, hi haurà 5.201 representants de l'administració que vetllaran pel bon funcionament de la jornada electoral.El delegat del govern espanyol a Catalunya,, ha explicat en roda de premsa que alguns col·legis electorals habituals han canviat aquestes eleccions perquè tenint en compte que les eleccions són en ple juliol, o són escoles que estan en obres o locals que no tenien les condicions climàtiques adequades. Segons ha explicat, són els ajuntaments els qui s'han encarregat de buscar nous punts de votació.