El difícil repte del segon diputat a Lleida

La campanya de les eleccions espanyoles a la demarcació de Lleida s’ha mogut fonamentalment amb un objectiu: mobilitzar l’electorat per aconseguir el segon diputat.aspiren a sumar dos escons dels quatre que es reparteixen al territori, una fita complicada atenent les previsibles dinàmiques dels electors i els resultats de fa quatre anys.Els republicans pretenen fermar els dos representants aconseguits el 2019, una voluntat que difícilment tindrà traducció en la realitat. La candidataintenta revertir uns pronòstics que apunten a una davallada del seu partit a les urnes. L’escenari més probable és que ERC perdi el segon diputat i n’aconsegueixi un. Fa quatre anys va arribar a, una xifra que la formació no igualarà aquest proper diumenge.Els juntaires d’pretenen el sorpasso independentista, i no han estalviat crítiques a ERC durant els 15 dies de campanya. Confien en retenir els més dedels comicis generals anteriors i en que la previsible baixada d’ERC els posi per davant. No obstant, el concurs del PDECat a les eleccions és un plom a les ales que pot fer inútil l’alta volada a la que aspira l’expresident de la Diputació de Lleida. Si la formació no creix notablement, el segon escó quedarà només com una aspiració.De més enrere parteix el PSC de, la candidata que durant la precampanya es mostrava confiada d’arribar al segon representant i que durant els darrers dies ha rebaixat l’ànim. Els socialistes van aconseguiri haurien de fer una pujada espectacular per fermar els propòsits de la cap de llista. La candidata ha usat l’espantall de l’extrema dreta i del vot útil durant la campanya per intentar aglutinar el votant, però els sondejos no apunten en la direcció que volen els socialistes lleidatans.Qui ha tingut la campanya més plàcida ha estat, candidat del PP. Impulsat per l’efecte Feijóo, el cap de llista popular té a l’abast l’entrada al Congrés després que en els anteriors comicis es quedés a les portes. Hi ha optimisme al, on es comenta que la llista de Pérez podria no ser la que es quedés amb el darrer escó. Podria quedar en tercera o en segona posició el PP? A la seu de Plaça Sant Joan no ho descarten, oimés després que Vox hagi realitzat una campanya de baixa intensitat a Lleida. Pérez té el repte de fer créixer elsdel 2019. Ho farà segur, però cal veure fins on arriba.