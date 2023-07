Detinguts els 14 membres de l'organització que va introduir a Lleida 620 quilos de cocaïna

La Guàrdia Civil i la Vigilància Duanera de l'Agència Tributària han detingut els 14 membres de l'organització dedica al tràfic de drogues que va introduir a Lleida 620 quilograms de cocaïna amagats en un rotor el gener de l'any passat.

La droga va arribar al port de Barcelona procedent de Panamà, i tenia per destí una empresa administrada per un ciutadà de la capital del Segrià. L'operació va finalitzar el passat 28 de juny amb la detenció de dos homes de nacionalitat espanyola i colombiana, de 42 i 36 anys respectivament, a les localitats de Barcelona i Yebes (Guadalajara). Els agents els han detingut com a presumptes autors dels delictes contra la salut pública, pertinença a organització criminal i blanqueig de capitals.



Els membres de la Unitat Orgànica de Policia Judicial de la Comandància de la Guàrdia Civil de Lleida i membres de la Unitat Operativa de Vigilància Duanera de Catalunya i de Castella-la Manxa, van procedir a la detenció dels sospitosos després de l'escorcoll dels seus domicilis, on van intervenir 181.440 euros en metàl·lic, 22 grams de cocaïna, 104 grams d'haixix i 534 grams de marihuana, entre altres.

"Operació Street-22"

L'operació més important de cocaïna a Lleida

La denominada "Operació Street-22" és una actuació conjunta entre la Guàrdia Civil de la Comandància de Lleida i Vigilància Duanera de l'Agència Tributària, en què el gener passat de 2022, es van confiscar la quantitat deoculta en un gran rotor de 12 tones. La droga havia arribat al port de Barcelona procedent de Panamà, i tenia per destí una societat l'administrador del qual era un ciutadà resident a Lleida. A conseqüència d'aquesta actuació, es va procedir a la detenció d'un primer membre de l'organització.Concretament, l'operació es va iniciar a finals de desembre de 2021 al Port de Barcelona, ​​quan la Unitat d'Anàlisi de Riscos de la Duana de Barcelona, va detectar l'enviament de la mercaderia sospitosa. Els agents van iniciar una investigació per localitzar el destinatari, que va resultar ser una empresa l'administrador de la qual és un ciutadà espanyol resident a Lleida. La policia, amb la col·laboració del cos de Bombers, va obrir el rotor d'unes 12 tones de pes i va localitzar a l'interior 537 paquets de cocaïna valorats, llavors, en uns 22 milions d'euros.Es tracta de l'operació policial més important contra el tràfic de cocaïna que s'ha fet a Lleida en els darrers anys. Amb ella, s'ha aconseguit desarticular completament l'organització dedicada al tràfic de drogues que operava al territori nacional des de la capital del Segrià. Concretament,i se n'han detingut 6, als quals se'ls imputen els delictes de pertànyer a una organització criminal, tràfic de drogues i blanqueig de capitals.L'operació s'ha saldat també amb 6 vehicles comissats així com prop de 190.000 euros en metàl·lic, més de 1.000 quilograms de cocaïna, 104 grams d'haixix i 534 de marihuana.