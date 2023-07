El PP de Lleida es torna a quedar a les portes del Congrés

Lleida 2023 Totes les dades Diputats a escollir: 4 Cens total: 298.955 Escrutat 99,97% Vots comptabilitzats: 185.144 61,94% Abstencions: 113.723 38,05% Vots nuls: 2.360 1,27% Vots en blanc: 2.045 1,11% Partit Vots % Diputats

La tercera tampoc no ha estat la vençuda per a, el candidat del PP per Lleida alque no ha aconseguit l'escó que tampoc havia assolit fa quatre anys. El 2019, el polític popular va quedar-seen les dues eleccions generals que hi va haver en sis mesos.Els mals resultats recollits pervan frenar l'arribada de Pérez al Congrés. Tot i que les enquestes li donaven entrada com a diputat ara amb el lideratge d’, el PP ha aconseguit un total de, 9.000 més que en els darrers comicis espanyols però no suficients per arribar a tenir representació.En aquest sentit s’ha de posar la mirada en el suport que ha tinguta la demarcació de Lleida, on ha sumat 12.000 sufragis.