El PSC guanya les eleccions a Lleida i aconsegueix dos diputats

Elha guanyat les eleccions espanyoles a la demarcació de Lleida i ha aconseguit dos diputats. Les urnes han desmentit les enquestes i han donat una folgada victòria als socialistes, liderats perLa cap de llista estarà acompanyada al Congrés per, segon candidat del PSC a la demarcació de Lleida. El PSC ha sumat un total de 47.000 sufragis, 25.000 més que als comicis espanyols del 2019. Han més que doblat els resultats anteriors.s’han repartit els altres dos escons amb la republicanaper davant del juntaire. ERC ha perdut el segon escó assolit fa quatre anys i ha sumat 20.000 suports, molt per sota dels 64.000 que va fermar en les passades eleccions. Junts, per la seva banda, ha perdut 17.000 vots i s’ha quedat en 30.000.Qui s’ha quedat sense representació al Congrés ha estat, candidat del PP que no serà diputat. Pérez concorria per quarta vegada com a cap de cartell dels populars i s’ha quedat amb 21.000 vots, 8.000 més que fa quatre anys però no suficients per aconseguir representació. Vox ha comptabilitzat un total d’11.000 vots.