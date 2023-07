Mínguez crida a concentrar el vot en el PSC per evitar el diputat del PP a Lleida

La cap de llista del PSC a Lleida,, ha fet una crida aa la demarcació per "". Dels quatre diputats que hi ha en joc, els socialistes creuen que poden aconseguir-ne dos (ara en tenen un) i que el PP no en tregui cap."Podem tenir la clau de la governabilitat", ha assegurat Mínguez en un míting aquest dimecres, en què ha fet una crida al "vot útil" i on també, a qui s'ha referit com "la dreta catalana". ", però dos cops van fer president Aznar. Un cop, perquè ho necessitaven; i l'altra, els van regalar els vots. No us en refieu!", ha advertit.Mínguez ha carregat contra el cap de llista al Congrés per Lleida de JxCat,. En referència al lema que els de Jordi Turull exhibeixen en aquesta campanya, Mínguez ha qüestionat "a què diuen que ja n'hi ha prou? A augmentar el salari mínim? A limitar el preu del lloguer?". I ha advertit que si no voten a Pedro Sánchez en una hipotètica investidura "vol dir que estan blanquejant una investidura d', i investir Feijóo vol dir blanquejar la mentida i un govern amb la ultradreta".En un acte a l'Espai Orfeó de Lleida, acompanyada de, la cap de llista per Lleida també ha demanat "detectar" els indecisos per convèncer-los perquè vagin a votar i que ho facin amb la papereta socialista. Ara mateix, ERC té dos diputats electes a la demarcació de Lleida, Junts en té un i el PSC, un altre.Per la seva banda, l'alcalde de Lleida,, ha fet una crida a concentrar el vot en el PSC diumenge: "No podem retrocedir, no podem deixar que aquest país l'acabi gestionant una aliança de partits que no creu en el més bàsic".