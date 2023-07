Lo Pau de Ponts, «infiltrat» en un míting del PP

Infiltració Pepera pic.twitter.com/cv5hEBTTO7 — Lo Pau de Ponts (@LoPaudePonts) July 18, 2023

El showman català,, s’ha infiltrat aquest dilluns en elque el PP ha celebrat al Turó Park de Barcelona. El cantant pontsicà ha penjat a les seves xarxes socials un seguit de vídeos curts en els quals se’l veu entre militants i simpatitzants de la formació que lideraPrecisament amb el candidat a la presidència d’Espanyanoguerenc quan se l’ha trobat. El candidat anava acompanyat d’un estol de caps de llista i càrrecs del PP: “Una salutació per a la gent de Ponts”, li ha demanat el showman, una petició que ha estat corresposta per Feijóo, no sense algun problema de dicció.