Medina Cantalejo, contra Estrada Fernández: «Dir-te rata em sembla massa. No arribes ni a ratolí»

Guerraentre àrbitres., president del Comitè Tècnic d'Àrbitres (CTA), hauria llençat presumptament un duríssim atac contra, col·legiat català i actual regidor d’ERC a la Paeria de Lleida, després que presentés una querella pel “” que afecta el Futbol Club Barcelona.Segons revelen els àudios enregistrats en un seminari del Comitè Tècnic d'Àrbitres (CTA), Medina CantalejoEstrada sense citar-lo directament. El president del CTA va agafar la paraula i va deixar anar una lletania de desqualificacions: “Dir-te rata em sembla massa, jo crec que no arribes ni a hàmster, ni a ratolí. Ets un personatge que possiblement no ha arribat a les seves fites esportives i ara estàs donant mostres del perquè.Medina Cantalejo es referia a unaque va fer juntament amb, secretari general de la RFEF, i on va obligar tots els col·legiats a assistir-hi. Estrada Fernández no hi va anar i aquest fet va encendre els ànims de l’excol·legiat espanyol. “En algun moment ficaràs la pota i et faré fora, encara que sigui l’últim que faci al CTA. Et faré fora amb tota la mala llet que tinc, que ja sabeu que a vegades és molta”, deia Medina Cantalejo.