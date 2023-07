Territori licita la redacció del projecte per construir una rotonda a la C-53 a Castellserà

El Departament deha licitat la redacció del projecte per a la construcció d'una rotonda a la, en l'encreuament amb les carreteres LV-3028 i LV-3344, entre els municipis dei la(Urgell) i(Noguera).Aquest és unon hi havia hagut diversos accidents amb víctimes mortals. El darrer al març, on hi. Veïns de la zona han dut a terme diverses mobilitzacions en els darrers mesos per exigir al Govern la construcció de la rotonda en aquest punt, però també a l'alçada de Penelles i a l'encreuament amb Ivars d'Urgell.El projecte es licita per un import de 46.000 euros i les obres estan valorades en 400.000 euros.