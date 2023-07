Unió de Pagesos alerta que els ajuts a la fruita dolça i la cirera no s'adeqüen a la realitat

El sindicat agrari d'considera que els ajuts per la sequera delque van destinats als arbres de fruita dolça i cirera són insuficients.L'organització denuncia que no s'estableixen compensacions pels productors que han perdut els, ni tampoc pels qui han tirat endavant la producció, tot i saber que podrien tenir pèrdues. Així mateix, el sindicat alerta que alguns pagesos quedaran exclosos dels ajuts i critica que cobreixen "una part molt petita" de les despeses de l'aclarida. Per tot, UP acusa el Departament d'Acció Climàtica d'haver actuat amb "desconeixement" de la realitat que viu el sector.El sindicat apunta quecom és el cas dels productors de fruita dolça que ja han aclarit les seves plantacions, ja que han retirat la fruita de l'arbre abans de la publicació de la resolució amb la data d'inici del període per sol·licitar l'ajut.En el cas dels, el sindicat assegura que difícilment cap plantació es podrà acollir a l'ajuda. Tot plegat perquè l'ajut va destinat als pagesos que no han recol·lectat la cirera perquè el seu cultiu ha donat calibres no comercials i, en aquestes alçades de campanya, les plantacions ja no tenen cirera als arbres perquè han caigut a terra.