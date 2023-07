Marxa lenta a Lleida per una transició energètica sostenible

Uns'han mobilitzat aen unaper reclamar a les administracions unsostenible i eficient. La mobilització, que ha començat al carrer Marie Curie de Lleida, al barri de Cappont, ha afectat la circulació de les principals artèries de la capital del Segrià com ho són rambla d'Aragó o passeig de Ronda.La mobilització a la capital del Segrià és una de les onze que s'han programat arreu de l'Estat per part d'una vintena d'entitats ecologistes. Concretament, la plataforma Lleida contra la MAT ha exigit a les administracions que estudiïn alternatives al projecte que afecta a una trentena d'habitatges de l'Horta de Lleida.La marxa lenta de vehicles ha donat el tret de sortida cap a dos quarts de dotze del matí des del carrer Marie Curie. A cops de clàxon i amb cartells amb missatges com "", i "Generalitat venuda als fons voltor", els cotxes han fet camí cap al centre de la capital del Segrià pel pont dels Instituts, passeig de Ronda, plaça Europa, Alcalde Porqueres i Baró de Maials fins al pont de Pardinyes per passar pel polígon i conduir per LL-11 fins al punt d'inici.La plataforma Lleida contra la MATconjunt per denunciar que l'actual model que impulsen les grans energètiques es basa en la implantació de centrals eòliques i fotovoltaiques, un model que "no és sostenible ni eficient" i "provocarà la destrucció de milers d'hectàrees de boscos i cultius".