ERC aplaudeix la rectificació de Larrosa sobre la nova estació d’autobusos

Ela laha celebrat que l'alcaldehagi reconsiderat les seves afirmacions i declaracions on es mostrava en contra de laper continuar fent passos endavant perquè aquesta sigui una realitat en els propers anys. La portaveuha remarcat que es tracta d'un dels projectes desencallats durant l'anterior mandat i que és "estratègic de ciutat i també per tot el territori". Freixanet ha insistit que Lleida no pot renunciar a tenir una estació moderna i del segle XXI, "a l'alçada del que la ciutadania mereix".Els republicans recorden quei que també van "dignificar" l'actual estació que es trobava en un estat lamentable.Freixanet ha dit que la nova estació d'autobusos suposarà una "" per a millorar la connectivitat del transport públic del territori i de la ciutat. En aquest sentit, ha afegit que serà la porta d'entrada de la ciutat i una inversió "cabdal" per dinamitzar la Rambla Ferran, un dels eixos neuràlgics de Lleida, que aviat també acollirà el nou Museu Morera.L'alcalde Fèlix Larrosa va dir dijous que facilitarà a la Generalitat els tràmits per poder comprar els terrenys per poder construir la nova estació d'autobusos, al costat de la del ferrocarril.