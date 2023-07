David Masot, reelegit president del Consell Comarcal del Segrià gràcies al pacte Junts‑PSC

Eixos de treball

ha estat reelegit aquest divendres com a president delen el ple de constitució de l'ens.L'ha encetat així el seu segon mandat al capdavant de la institució gràcies als vots favorables de la coalició Compromís Municipal (), i del, amb el qual s’ha arribat a un pacte de govern. L'ens tindrà aquesta legislatura, dos més que en l'anterior amb el retorn de la CUP i l'entrada de Vox. En aquest sentit, Masot ha volgut mostrar la seva predisposició "al diàleg i consens" així com "la mà estesa per arribar a grans acords en temes i projectes cabdals" durant els pròxims quatre anys.L'acord entre Compromís Municipal i el PSC permet a la coalició assolir la(5 d’Impulsem Lleida, 5 de Junts i 7 dels socialistes) dels 33 que formen el Ple del Consell Comarcal. Així, Masot ha obtingut aquest divendres 18 vots, per 9 de Gemma Massana, 3 de Dante Pérez i 1 de Josep Roca. Hi ha hagut 1 vot en blanc i 1 vot nul.La lluita contra elserà un dels principals eixos de treball de l'ens durant els pròxims anys. Masot ha manifestat que cal "a les persones i també eines perquè la gent jove es pugui quedar a treballar a les nostres contrades". En aquest sentit, el president ha reivindicat la implementació de noves tecnologies com la portada de la fibra òptica al Segrià. "Ha de ser una prioritat, ja que potenciarà la nostra agroindústria, motor econòmic primari de la comarca", ha remarcat.Lesde les treballadores i treballadors del Consell, la sostenibilitat dels recursos, els efectes del canvi climàtic i la protecció del medi seran també pilars fonamentals en les polítiques dels propers quatre anys.