El PP fa campanya a Lleida amb l’alcalde de Madrid i confia en recuperar l’escó

Optimisme per recuperar el diputat per Lleida

L'alcalde de Madrid,, ha acusat el president del govern espanyol i candidat del, d'insistir en un missatge que "no és creïble" quan equipara el Partit Popular i Vox."Som projectes polítics diferents", ha assegurat Almeidaper donar suport al candidat al Congrés per Lleida, Dante Pérez. De fet, Almeida ha remarcat que tenir el diputat lleidatà al Congrés faria donar veu al municipalisme i facilitaria així l'execució d'infraestructures determinants i "pendents" per al futur del territori com l'autovia que ha d'unir la plana de Lleida amb la Val d'Aran.Durant una atenció als mitjans de comunicació davant lade la capital del Segrià, l'alcalde de Madrid ha assegurat que "PP i VOX són projectes polítics diferents" i que Pedro Sánchez envia un missatge que "no és creïble" a l'electorat quan els compara. "Si l'enemic s'equivoca, convé no treure'l de la seva equivocació", ha dit.El president provincial del PP i regidor a l'Ajuntament de Lleida,, ha agraït la visita de "l'alcalde d'Espanya" a la capital del Segrià. Segons Palau, la trobada els permet comptar amb la "força del municipalisme i d'un dels alcaldes importants de l'Estat" davant d'unes eleccions en què el PP es juga i vol recuperar el diputat per a la demarcació lleidatana. "I el recuperarem", ha assegurat el president provincial. "Serà imprescindible perquè Feijóo sigui el pròxim president del govern d'Espanya", ha afegit.De fet, el mateix candidats'ha mostrat optimista amb les seves opcions d'accedir al Congrés. "Totes les enquestes així ho indiquen", ha afirmat. "Esperem també ser determinants per formar un govern alternatiu al que hi ha actualment a Espanya", ha conclòs Pérez.