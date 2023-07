Helena Martínez, nova cap de gabinet de la presidència de la Diputació de Lleida

Continuen Farreny, Argilés i Calvo

El president de la Diputació de Lleida,, reforçarà l'àrea tècnica de Presidència amb, nova cap del Gabinet de la Presidència. Graduada en Psicologia i diputada republicana d'Igualtat i Cooperació Internacional en l'anterior mandat de la Diputació, coordinarà el gabinet tècnic d'assessories de la nova Presidència.Talarn ha destacat de Martínez "el seu alt coneixement de les dinàmiques internes de la Diputació, el seu compromís amb la governança republicana que ha practicat de manera excel·lent i el seu tarannà dialogant, imprescindible dins d'un govern de coalició".El Gabinet de la Presidència serà aprovat aquest divendres al ple del cartipàs i està prevista la continuïtat d'altres membres de l'equip tècnic del mandat anterior, com, directora de Planificació;, coordinadora general;, assessor de Comunicació Institucional;, alcaldessa de Camarasa, que passarà a ocupar l'assessoria de Relacions amb el Món Local;, assessora de Comunicació;, alcalde de Torrelameu i assessor de Patrimoni Corporatiu; i, alcalde de Llavorsí, com a assessor de Polítiques del Pirineu.ERC gestionarà el departament de Presidència i dependents, el de, l', eli l'. El PSC assumeix el departament de, el de. Unitat d'Aran es farà càrrec del"Terres de Lleida", i Ara Pacte Local, de lesi altres serveis socials en coordinació amb l'àrea de Salut, integrada dins de Presidència, així com la presidència de la Comissió Informativa de Turisme, de manera coordinada amb el Patronat de Turisme.