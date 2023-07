El nou govern de la Paeria es fa seu el projecte de la nova estació d’autobusos de Lleida

L'alcalde de Lleida,, ha explicat que el nou govern assumeix les modificacions urbanístiques de l'anterior mandat per a fer possible la nova estació d'autobusos però queperquè garanteixi la, unai la. Larrosa ha dit que sempre ha defensat que la nova estació havia d'estar al costat de la de ferrocarril i garantir la intermodalitat.Larrosa ha explicat que volen donar continuïtat al que es va plantejar per part de l'anterior govern d'ERC i Junts i també de la Generalitat, i per això avancen els tràmits perquè el Govern, que, en pugui disposar. Larrosa ha dit que els agradaria que en els futurs tràmits, com són el projecte de reparcel·lació i el d'urbanització, es tinguin en compte la permeabilitat urbana entre el centre de la ciutat i el barri de Pardinyes, treballant conceptes com la coberta transitable de l'estació d'autobusos.A més, l'alcalde vol assegurar que elgarantirà una mobilitat justa per a tot el sector de l'estació. Per aquest motiu, ha avançat que properament convocarà una sessió de participació en forma d'audiència pública amb els agents de mobilitat de la ciutat per tractar sobre la qüestió. Altres condicionants plantejats per l'ajuntament són la necessitat de garantir la protecció patrimonial dels Docs i que la Generalitat col·labori en la "recuperació real" de la Farinera La Meta, per poder afrontar la inversió per recuperar l'edifici i posar-lo a disposició de la ciutadania.D'aquesta manera, la Junta de Govern Local celebrada dimecres va acordarinterposat per quatre propietaris particulars de la zona dels Docs contra l'aprovació definitiva de la modificació dels estatuts i les bases d'actuació de la junta de compensació del polígon d'actuació urbanística UA3 de l'Estació.