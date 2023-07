El Govern impulsa la Taula Territorial de l'Aigua a Ponent

Laha convocat el pròximla primera sessió de la Taula Territorial de l'Aigua de la vegueria de Lleida, que tindrà lloc a la. el nou ens serà l'òrgan de governança col·laborativa de l'aigua davant dela Ponent. En aquest sentit, posarà el focus tant en la cogestió de l'aigua en la urgència del momenti en l'atenció de les necessitats immediates derivades de les restriccions que s'han hagut d'aplicar, com en el consens de mesures que contribueixin en el mitjà i llarg termini a fer front a possibles situacions de tensió hídrica.La taula, que serà coordinada per la delegada del Govern a Lleida,, aplegarà el conjunt d'actors implicats en la gestió de l'aigua. Concretament, comptarà amb representants del Departament d'Acció Climàtica, l', la, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (), l', elsde les comarques de Ponent, la UdL, comunitats de regants (Segarra-Garrigues, canal d'Urgell, Algerri-Balaguer, Pinyana i Aragó i Catalunya),, les, PIMEC, la, UGT, CCOO, Ipcena, Canal Viu, la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya i Dones del Món Rural. La composició és oberta i s'hi poden anar afegint altres integrants.El nou òrgan territorial es posa en funcionament en el marc de la, l'espai de diàleg i concertació sobre les polítiques de l'aigua creat pel Govern en què hi són representats els diferents usos i agents implicats i que ha de marcar el full de ruta per determinar la nova política de l'aigua a Catalunya per evitar conflictes en el futur, tenint en compte la situació actual i les previsions de canvi climàtic.