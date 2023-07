L’entrenador lleidatà Borja Álvarez fitxa pel PSG

El lleidatà, entrenador de porters del, ha acceptat una proposta delper unir-se al nou equip tècnic liderat per l'asturià i exseleccionador espanyol. L’entrenador, de 31 anys, deixarà l’entitat andorrana després de dos anys i mig.“Per nosaltres és un autèntic honor que una persona que ha treballat amb nosaltres pugui anar al PSG. És un èxit per al club i també per a ell, perquè és una persona que s'ho mereix ja que ha treballat molt. Ara rep el millor premi , ja que va a un gran club", ha apuntat, director esportiu de l’Andorra.