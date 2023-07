Elshan fet unde la campanya dedurant la. El cap del cos a la regió de Lleida, Llorens Ricou, ha dit que la d'enguany és una situació "bastant diferent" perquè lesels camps i la sequera ha provocat una davallada de la producció de cereal i per tant poca palla.Fins araquan per les mateixes dates l'any passat ja hi havia hagut 32 incendis i unes 200 hectàrees calcinades. Els Agents Rurals han fet més de 230 inspeccions a màquines recol·lectores i la majoria de pagesos compleixen les mesures de seguretat per prevenir incendis. Un fet que des del cos s'ha destacat per l'elevada conscienciació del sector.Els Agents Rurals han. Una de les novetats d'enguany és que s'ha posat en marxa la sala de coordinació conjunta, situada a, a, al Vallès Occidental. També s'ha incorporat al dispositiu un nou grup de difusió d'incidències adreçat a les persones membres de la Taula del Cereal. Pel que fa a eines, se n'han inclòs de noves com els bufadors, que permeten treballar des de la primera intervenció per retenir el foc.