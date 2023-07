Lleida és la demarcació catalana on més va créixer l'economia el 2022

L'economia de Lleida creix per damunt la de la mitjana catalana

és laamb un increment del PIB del 5,8% interanual, tres dècimes per sobre de la mitjana, segons les dades que ha donat a conèixer la Cambra de Comerç de Lleida i dea la presentació de la Memòria Econòmica de Lleida 2022 que ha tingut lloc a la capital de l'Urgell. Aquest creixement ha estat liderat sobretot pels sectors de laAixí mateix, les afiliacions també s'han recuperat l'any passat per damunt de lesi un 43% de l'ocupació creada entre el 2019 i 2022 es concentra en el sector públic. L'informe destaca el màxim històric que han assolit les exportacions i la recuperació del nombre de turistes a les comarques de muntanya.El president de la Cambra de Comerç de Lleida,, ha valorat molt positivament les dades presentades aquest dimecres, tot i que ha mostrat la seva preocupació per la. "Ens calen millors infraestructures viàries, ferroviàries, digitals i també de re", ha apuntat. "I això passa perquè les administracions apliquin els seus recursos i creguin en les nostres empreses. Si aconseguim això, i convertim el territori en un espai amigable, evitarem també la fuga de talent", ha afegit Saltó.Per la seva banda, el president de la cambra targarina,, ha destacat que els informes com el que s'ha presentat "permeten tenir un coneixement més profund de la realitat econòmica lleidatana".Segons estimacions de les cambres lleidatanes, l'economia de Lleida ha, tres dècimes per sobre de la mitjana catalana. Lleida i Barcelona són les dues demarcacions que han registrat un creixement més elevat el 2022.Aquesta evolució dona continuïtat a la recuperació econòmica que es va iniciar a Lleida el 2021 (5,6%), després de la intensa davallada que es va produir el 2020 per la pandèmia (-11,2%). Segons el document, la menor dependència del turisme estranger i el major pes del sector agroalimentari en l'economia lleidatana, expliquen la seva ràpida recuperació econòmica.Per sectors, la marxa dels negocis ha evolucionat favorablement a la construcció i a la resta de serveis, mentre que a la indústria i al comerç es troben en terreny negatiu.