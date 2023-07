La inflació a les comarques de Lleida cau més d'un punt i se situa en l'1,8% al juny

L'Índex de Preus de Consum () ha baixat més d'un punt al juny a lesi l'Alt Pirineu i Aran i s'ha situat en l'1,8% en comparació amb el mateix mes de l'any passat.Segons dades publicades aquest dimecres per l'Institut Nacional d'Estadística (), els aliments també han continuat moderant-se, però encara són un 10,7% més cars que fa un any.Les dades de la demarcació de Lleida coincideixen amb les de Catalunya, on la inflació també cau més d'un punt i se situa en l'1,9% al juny, el nivell més baix des del març de 2021. Al conjunt de país, el preu dels aliments tambéperò són un 10% més cars que fa un any.