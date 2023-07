Detingudes dues persones a Torregrossa per vendre caravanes amb la documentació falsa

Elsvan detenir el dijous passat un home de 39 anys i una dona de 41 anys, tots dos residents a(Pla d'Urgell), que haurien falsificat les fitxes tècniques dei després les haurien venut mitjançant portals d'internet de compravenda.Concretament, els agents han detectatde vehicles de característiques similars que ara estan investigant. Segons la policia, els detinguts rebaixaven el suposat pes de les caravanes per sota dels 750 quilograms amb l'objectiu d'evitar la matriculació, l'assegurança, el canvi de nom i passar per la Direcció General de Trànsit (DGT) o una gestoria.La investigació es va iniciar el passat mes de juny quan una estació d'inspecció tècnica de vehicles va detectar la fitxa tècnica d'un vehicle, tipus caravana,i va alertar als Mossos. Els agents del Grup de Recerca i Documentació de Lleida van constatar la seva falsificació i van detectar que la caravana es venia en un portal de compravenda en què hi havia tres perfils que correspondrien a una parella de residents a Torregrossa.Després de corroborar que els sospitosos ja havien venut una caravana amb laal mes de febrer, els agents van tenir coneixement que el passat dijous dia 6 anaven a materialitzar una altra venda davant un magatzem de la seva propietat a Torregrossa. La policia va esperar prop de l'indret fins que els venedors van arribar al punt de venda. Aleshores, els agents es van identificar i van detenir l'home i la dona com a presumptes autors d'un delicte d'estafa i falsificació de document públic.A més, el venedor, que havia arribat fins al lloc en vehicle, també va ser denunciat penalment per donar positiu per cocaïna en la prova de detecció de drogues.