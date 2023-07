Cinc municipis lleidatans marquen el rècord de calor

ha desactivat aquest vespre l'alerta del Pla de Protecció Civil de Catalunya (Procicat) un cop finalitzat l'avís del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) perdurant el dia d'avui. Es manté per demà al matí un avís de calor intensa al litoral.L'SMC ha informat que aquest dimarts ha estat el dia més calorós en el que va d'estiu, i que les temperatures més elevades s'han registrat a les comarques de Lleida.han arribat als 41 graus,als 40,5,als 40,4 ials 40,3. Per a aquesta matinada es manté l'avís per calor nocturna intensa a tot el litoral i prelitoral català.S'espera que dimecres la temperatura màxima sigui més baixa en general, tot i que al litoral central podrà quedar semblant a la d'avui o fins i tot pujar una mica.Arran d’aquesta alerta per calor molt intensa no s’han registrat incidències destacades.