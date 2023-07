Denuncien un ciclista per donar 1,35 mg/l en alcohol i positiu en cocaïna a Torrefarrera

Elsvan denunciar aquest diumenge un home de 42 anys que anava en bici per donareni també positiu en(Segrià).Els agents van presenciar com l'individude Lleida del municipi i tot seguit marxava a peu amb evidents símptomes d'embriaguesa.Per aquest motiu, la policia va decidir aturar-lo i sotmetre'l a les proves d'alcoholèmia i per detectar el consum de drogues. Un cop fetes, els agents van