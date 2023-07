Els 10 pobles amb més encant de les terres de Lleida: t'enamoraran quan els visitis

Montsonís (Noguera)

Sant Llorenç de Montgai (Noguera)

Guimerà (Urgell)

La Pobla de Cérvoles (Garrigues)

Les comarques de la plana de Lleida és zona de Catalunya molt rica en. Elsen són els grans protagonistes, amb vistes espectaculars i diversos de boscos i muntanyes. I així ho reconeix l'Agència Catalana de Turisme , que distingeixAquest estiu, amb els preus dels vols disparats i la inflació trucant a la porta, molts catalans es quedaran pel territori de vacances. És, doncs, unque desconeixies fins ara i que t'enamoraran pels seus paisatges, la gastronomia o la història que tenen al darrere.és una visita imprescindible per conèixer la història de la zona que ha marcat l'evolució de la comarca de la Noguera. Què s'hi pot trobar? Des del santuari de Santa Maria de Salgar, al castell de la localitat i, fins i tot, arribar al poble per un túnel.És un nucli de població del municipi de Camarasa, a la Noguera. Conegut pel seu embassament, és un lloc ideal per fer activitats aquàtiques i de lleure, com passejar en caiac. És un pantà rodejat de parets, una imatge que ens transporta l’alta muntanya, però que és ben a prop de Balaguer.És un petit poble d'interior amb encant i amb un gran i valuós conjunt històric-artístic.manté en els seus carrers l'estructura medieval, en constant pujada fins a arribar a l'església de Santa Maria i al que queda del castell, des d'on es pot gaudir d'unes bones vistes de la plana. Durant el mes d'agost s'organitza un mercat medieval.

El seu paratge natural al peu de la serra de la Llena li confereix un gran interès turístic. El municipi conserva carrers empedrats i antics edificis que val la pena visitar. L’orgue barroc de l’església és el protagonista, durant l’estiu, del cicle de concerts d’orgues de Catalunya. L’ermita de Sant Miquel, construïda el 1610, o l’antic Molí de la Societat (1870), on actualment s’ubiquen les dependències de l’Ajuntament i del Museu de l’Oli són algunes de les visites imprescindibles per conèixer un poble que encara elabora oli amb el sistema tradicional de pedra i premsa hidràulica.

Sant Guim de la Plana (Segarra)

Barruera (Alta Ribagorça)

Durro (Alta Ribagorça)

Peramea (Pallars Sobirà)

Peramola (Alt Urgell)

Taüll (Alta Ribagorça)

Una de les peces arquitectòniques importants del municipi és el castell de Vicfred, que, després de perdre la seva missió defensiva, es va compartir en una mansió senyorial. Dins del castell es pot visitar el museu que exposa una extensa mostra d’estris tradicionals, trofeus de caça, entre altres col·leccions curioses. La petita capella del castell és un dels racons amb encís de la localitat. Durant les festes de Nadal tots els veïns del municipi s’involucren en el pessebre vivent i per uns dies el poble es transforma en un Betlem que recupera els oficis antics i desapareguts de la vida a pagès.és un dels pobles que integren el municipi ribagorçà de Vall de Boí. Com passa en molts altres pobles de la zona, l'art romànic és el reclam turístic de la població, de poc més de 500 habitants, en què l'agricultura i la ramaderia tenen un pes important.A 1.395 metres d'altitud i allunyat de les principals vies de comunicació de la zona es troba. Aquest poblet de l'Alta Ribagorça, integrat al municipi de Vall de Boí, és dels municipis de la vall que reuneix tres reconeixements per la Unesco: l'església i l'ermita, Patrimoni Mundial l'any 2000; destinació Starlight per disposar d'excel·lents qualitats per observar el cel i, finalment, Patrimoni Immaterial a la festa del foc per les falles pirinenques.El conjunt històric de, al Pallars Sobirà, ha estat declarat bé cultural d'interès nacional per tot el contingut artístic que conté. Data del segle XI, té teules àrabs roges fetes amb el fang local, l'església de Sant Cristòfol amaga una talla policromada de fusta de la mare de Déu del Remei del segle XII i el poble conserva un gran om declarat arbre monumental.El poble d'aigua de, a l'Alt Urgell, està situat a la vall del Segre, als peus de les primeres muntanyes del Prepirineu i és el punt de partida ideal per descobrir la regió que conté formacions rocoses, ermites romàniques i riscos vertiginosos amb grans vistes. Aquest poble té diferents elements turístics, sobretot vinculats a l'art romànic.és un poblet encantador de cases de pedra situat en un entorn natural pirinenc de primer nivell. Immers al vall de la Vall de Boí, els paisatges que l'envolten formen part del parc nacional d'Aigüestortes i l'Estany de Sant Maurici, ideals per fer turisme actiu i esports de muntanya. A més, les esglésies romàniques de la zona, declarades patrimoni de la humanitat, són d'indispensable visita.