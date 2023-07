Així serà la Transsegre del futur

De les darreres quatre edicions, lano n’ha pogut celebrar cap amb la normalitat d’abans de la pandèmia. La festivitat balaguerina ha patit com cap altra els embats del nou món que s’està instal·lant i que s’ha manifestat amb un virus i, ara, en unaAquest context obliga a posar un interrogant sobre el futur de la festa, però una cosa sembla clara: la, almenys, en la part de la baixades pel riu, l’essència del certamen. L’equip organitzatiu ja ha apuntat algunes pistes de com seran els descensos a partir de l’any vinent, unes novetats que ja s’havien d’implementar en l’actual edició, que finalment s’ha realitzat sense embarcacions.Les baixades del futur seran “com una competició esportiva”, segons va explicar a Ràdio Balaguer, una de les organitzadores de la Transsegre que ha elaborat el Pla d’autoprotecció amb l’objectiu de. Per evitar que la els participants estiguin moltes hores a l’aigua, la direcció de la festa proposa que cada tripulant porti un, un fet que se sumarà a l’estricta prohibició de beuredurant els periples per l’aigua. En aquest sentit, s’apunta que la policia realitzarà controls abans i després de la baixada a tots els participants.La reducció de la distància dels recorreguts i també del nombre de barques inscrites també són dos factors que s’estudiaran de cara a properes edicions. Tot i això, la celebració de la Transsegre l’any vinent és una incògnita que es vincula als episodis de pluges i de sequera: “Hem de tenir clar que l’any que ve ens podrem trobar amb la mateixa situació que actualment”, assegura Guarné.