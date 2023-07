​Mollerussa aprova el cartipàs que tindrà sis grans àrees

Retribucions de l'equip de govern

L's'organitzarà en sis grans àrees competencials encapçalades per l', que governa amb un acord de govern en minoria amb el. Hi haurà cinc tinents d'alcalde que integraran laque tindrà una periodicitat setmanal. Així h recull el decret d'alcaldia aprovat aquest divendres en Ple extraordinari. La sessió ha començat amb la presa de possessió decom a regidor de ladesprés de la renúncia del candidat electe. També s'ha acceptat la renúncia al càrrec de regidor per motius personals i laborals d', de, que serà substituït per Raquel Pueyo, número cinc a la llista.L'alcalde Marc Solsona estarà al capdavant de l'Àrea de Gestió Interna, Promoció Econòmica, Transparència i Esports i també tindrà competències en Turisme, Noves Tecnologies i Desenvolupament Local.L'Àrea d'Atenció Externa, Via Pública, Medi Ambient, Sostenibilitat, Transició Energètica i Promoció Econòmica, de forma compartida, estarà a càrrec de Joel Bastons, del PSC, que també serà el primer tinent d'alcalde. Així mateix, també tindrà delegades les competències en Mercats i Fires.L'Àrea de Planificació Urbanística, Seguretat i Mobilitat estarà dirigida per Pere Garrofé, de Mollerussa Primer, que serà segon tinent d'alcalde. Igualment, tindrà competències en planificació estratègica i la Mancomunitat Intermunicipal de Mollerussa – El Palau d'Anglesola.L'Àrea d'Acció Social i Comunitària, Educació, Habitatge i Igualtat serà competència d'Anna Carné, de Mollerussa Primer, qui també serà la tercera tinent d'alcaldia.L'Àrea Econòmica i de Contractació serà per Alonso Soria, del PSC, que serà el quart tinent d'alcalde, mentre que l'Àrea de Cultura, Joventut i Infància i Protecció Animal s'havia designat a Albert Gilabert però finalment serà ocupada per Raquel Pueyo, que està previst que pugui prendre possessió com a regidora en el pròxim Ple convertint-se també en la cinquena tinent d'alcalde.Respecte a l'estructura competencial es constitueix una Comissió Informativa permanent de caràcter general, formada per tots els membres de la corporació que es reunirà el dia preestablert abans de cada Ple i que també actuarà com a fòrum on les diferents àrees puguin informar dels projectes que s'impulsen al mateix temps que també actuarà com a Comissió Especial d'honors i distincions i com a Comissió Especial de Comptes. Així mateix, es deixa la porta oberta a la constitució de les Comissions Especials per Projectes, integrades per sis membres, un per cada grup municipal, i la seva periodicitat es determinarà en funció de la tipologia d'assumptes a tractar. Igualment, es recupera la constitució formal de la Junta de Portaveus, integrada per l'alcalde i el portaveu de cada grup municipal, que fins ara es reunia periòdicament però sense estar formalment constituïda. En aquest punt referit a l'estructura competencial, tots els grups han votat a favor excepte la CUP i ERC que s'han abstingut.Un altre dels punts que ha passat pel Ple és l'aprovació de les retribucions dels membres de l'equip de govern amb dedicacions exclusives i parcials que passen de tenir un cost de 142.000 euros a l'any a ser de 112.000, xifra que suposa una rebaixa del 21% respecte de l'anterior mandat. En aquest sentit, s'han definit una dedicació exclusiva i quatre tipus de parcial amb dedicacions del 75%, el 20% i el 17% i el 14%, respectivament. En el cas de l'alcalde, no cobrarà per dedicació sinó per assistències al Ple i a les diferents comissions. En aquest punt, tant ERC com Junts s'han abstingut mentre que la CUP ha votat en contra. L'oposició ha posat en dubte que hi hagi una pujada del 62% de la retribució de la primera tinença d'alcaldia, que recau en el socialista Joel Bastons, que al seu torn, ha respost a les crítiques justificant l'increment perquè hi ha menys regidors a govern que en l'anterior mandat i que s'assumirà més feina.El nou cartipàs també preveu la figura d'una gerència i coordinació d'àrees com un dels dos càrrecs eventuals que pot tenir el consistori. Solsona ha explicat que de moment es "dibuixa l'arquitectura municipal" per tenir aquesta possibilitat però que en tot cas no serà un càrrec "escollit a dit" sinó consensuat entre els grups municipals i amb un caràcter marcadament professional i tècnic. El portaveu d'ERC, Engelbert Montalà, ha criticat la creació d'aquesta figura perquè dona la sensació que el govern en minoria necessita la figura "d'algú que coordini la gestió de l'Ajuntament perquè no tenen prou suports".El punt ha tingut els vots a favor de l'equip de govern format per Mollerussa Primer i el PSC, mentre que el PP també hi ha votat a favor, Junts s'ha abstingut i ERC i la CUP hi han votat en contra.