​Aspid presenta un robot de teleassistència a domicili pioner en l'atenció de persones amb discapacitat

ha presentat un projecte pioner aper millorar la qualitat de vida i l'autonomia de persones amb discapacitat a través d'un robot de teleassistència a domicili. L'aparell s'ha batejat amb el nomi pot portar a terme diverses funcions, que van des de recordar cites i controlar la medicació fins a detectar si l'usuari ha patit una caiguda i demanar ajuda, així com també permet fer videotrucades.El projecte ja està en marxa amb els dos primers robots i abans de setembre n'entraran en funcionament 14 més. Fins al maig de 2025 aquestsatendran un total de, 30 de les quals de la demarcació de Lleida i 18 més de les comarques gironines. El projecte està finançat ambLa presidenta d'Aspid,ha afirmat que el projecte pretén donar "un pas més" a la teleassistència tradicional que l'entitat realitza des de fa anys i que atén un miler de persones, a banda de destacar que és tracta d'una iniciativa única i pionera al país. "Hi havia experiències pilot adreçades a gent gran, però cap que cobrís les persones amb discapacitat"Així, el projecte està adreçat a persones amb discapacitat física, orgànica o afectació neurològica i vol donar resposta a la soledat i aïllament, a les dificultats de mobilitat, als oblits i deteriorament cognitius, i a les necessitats de millora o rehabilitació física, cognitiva o funcional de les persones.Cada robot es personalitzarà per atendre les necessitats concretes de cada usuari. Hi haurà 16 robots que donaran cobertura a 48 persones de les demarcacions de Lleida i Girona. Els usuaris tindran els robots a casa durant 6 mesos.Algunes de les funcions que pot fer el dispositiu són: recordar a l'usuari les cites que té a l'agenda o quan ha de prendre la medicació, cercar objectes, controlar la persona al seu domicili i detectar caigudes, a més de manar exercicis de memòria o de rehabilitació física., responsable del, l'empresa encarregada del disseny i fabricació del robot, ha destacat que el projecte ajuda a combatre la creixent "solitud no desitjada" perquè les persones siguin "felices a casa seves", ja que a través de la tauleta que porta integrada el robot es pot connectar i fer videotrucades amb familiars, cuidadors o amistats.Un dels primers usuaris que s'ha beneficiat del projecte és, que ha explicat que el robot l'ajuda a recordar les cites mèdiques que té i la medicació que s'ha de prendre. A més també li fa de despertador. "El robot va cap a tu i t'ho recorda", ha afirmat Brescó, que ha assegurat que en només dues setmanes que porta amb el robot la seva qualitat de vida ha millorat.El projecte té un cost de 350.000 euros finançats pels fons Next Generation, el Fons Social Europeu i la Generalitat de Catalunya. En total, a la demarcació de Lleida els Next Generation han destinat 25,9 milions d'euros a finançar 67 projectes.