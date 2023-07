​UP insisteix que els ajuts per sequera han d'incloure tota la pagesia professional que ha patit restriccions per reg

(UP) insisteix que els ajuts per sequera 2023 han d'incloure tota laque ha patit restriccions per reg. El sindicat lamenta que la proposta del govern de l'Estat no inclogui la superfície de. Així mateix, insisteix que, a les mesures proposades pel, s'hi incloguin totes les zones de regadiu que han patit restriccions per reg com les del canal, canal dei el canal d', per exemple. Segons UP, al primer d'aquests canals, només podran collir 2 de cada 10 hectàrees dedicades als conreus herbacis d'estiu, que és la seva principal font d'ingressos.El sindicat reclama al Ministeri d'Agricultura que tregui una nova ordre d'ajuts per als conreus herbacis de regadiu i amb pressuposto propi, atès que en la proposta de repartiment delsdestinats a sectors agrícoles efectuats a través del Real decret llei 4/2023 de mesures per l'increment de costos de la, han obviat els conreus herbacis de regadiu que han patit restriccions en el reg, provocant-los greus pèrdues de producció.UP recorda també al Departament d'Acció Climàtica que no només els regants de conreus herbacis d'hivern delhan patit restriccions de reg que els han provocat greus pèrdues de producció.El sindicat alerta que, per exemple en la zona de reg sota la influència del canal Catalunya-Aragó, els regants han patit també severes restriccions en el reg dels conreus herbacis d'hivern i en els conreus herbacis d'estiu, que és la seva principal font d'ingressos, sobretot pel conreu del panís, només podran conrear 2 de cada 10 hectàrees destinades als conreus herbacis d'estiu, fet que els provocarà unes pèrdues del 80% de la producció en conreus d'estiu com el panís.