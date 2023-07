​Els productors de fruita del canal d'Urgell comencen a regar els arbres per salvar fins al 90% de la collita

Els primershan començat aquest dijous a regar les seves finques, després que dilluns l'assemblea de regants acordés destinar la dotació extra de 50 hectòmetres cúbics aprovada per la(CHE) a salvar la collita de fruita i sacrificar la de farratges i cereals. Un dels primers a regar ha estat, que al matí ja ha aixecat la pala de reg en una finca de pomeres que té a(Garrigues).Com tants altres pagesos, pensava que aquest estiu ja no regaria més i reconeix que es sent "alleugerit". Confia que salvarà entre el 80 i el 90% de la collita, tot i que alerta que la mida de la fruita serà més petita del normal perquè l'aigua ha arribat tard.