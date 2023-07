​Les dietistes-nutricionistes dels CAP de Lleida promouen més de 1.300 activitats en grup en el seu primer any

Elsque s'han incorporat als(CAP) de la demarcació deen el darrer any han promogut més de 1.300 activitats grupals i comunitàries. Són 10 professionals a Ponent i 4 a l'Alt Pirineu i Aran, que han dut a terme diferents sessions i tallers que han abordat temàtiques com ara l'alimentació saludable, el suport nutricional a les malalties cròniques, la importància de l'activitat física o l'envelliment saludable. També han incentivat activitats relacionades amb salut i escola o la salut maternoinfantil. L'objectiu d'aquests tallers és treballar comportaments i rutines per prevenir l'obesitat i el sobrepès, que afecten més de la meitat de la població de la demarcació.L'i elafecten el 56,3% de la població a lai el 52,8% a la, segons dades de l'per al període 2020-2021, l'última publicada.Les tasques d'aquest nou professionals s'adrecen a prevenir i tractar problemes associats a una mala alimentació, promovent hàbits alimentaris saludables i sostenibles i una alimentació adaptada a les condicions particulars, de risc i de malaltia o de recursos socioeconòmics, per exemple, i especialment als col·lectius que més ho necessiten.En aquest sentit, Laia Vilarrubla, dietista-nutricionista als CAP La Seu i Oliana, explica que durant aquest temps "ha resultat molt enriquidor poder treballar de manera multidisciplinària i compartir algunes activitats amb altres perfils professionals com ara els referents de benestar emocional o els fisioterapeutes, així com poder reforçar la tasca desenvolupada per professionals d'infermeria i medicina. Amb tots ells s'ha creat una bona dinàmica de debat i d'aprenentatge".Per altra banda, ha afegit que les activitats proposades "han tingut una molt bona acceptació entre els usuaris, que aprenen a dur a la pràctica allò que s'explica a les sessions i, a la vegada, incorporen en les seves rutines petits canvis d'hàbits que els ajuden a millorar la salut".Entre els beneficis que durant aquest any els professionals han detectat en els usuaris, Vilarrubla destaca "en primer lloc canvis en l'alimentació i un increment de l'exercici físic, però també la millora de l'estat emocional, l'apoderament de les persones amb eines útils en el seu dia a dia, l'alimentació de manera conscient i l'ampliació de la seva xarxa social". Entre els seus objectius per als propers mesos s'ha marcat "observar l'adherència dels canvis entre els assistents a les sessions i promoure-la".En termes similars s'expressa, dietista-nutricionista als equips de Tàrrega, Bellpuig i les Borges Blanques. En la seva opinió, aquest primer any "hem sumat esforços amb els diferents equips i ha estat un gran repte poder aterrar a l'atenció primària i comunitària, tenint en compte que fins ara només estàvem presents en l'àmbit hospitalari". Per això, afegeix, "estem molt agraïts de poder donar consell dietètico-nutricional a les persones que més ho necessitin de la sanitat pública".La incorporació de nous perfils professionals als CAP s'emmarca en el Pla d'enfortiment i transformació de l'atenció primària i comunitària del Departament de Salut, i en el cas dels i les nutricionistes es concreta a través del Programa per a la promoció d'una alimentació saludable entre la població i per prevenir els factors de risc per a la salut associats a una mala alimentació.