Junts-Impulsem Lleida i PSC pacten al Consell Comarcal de les Garrigues, que tornarà a presidir Antoni Villas

(CM), la coalició integrada per Junts i Impulsem Lleida, i PSC han arribat a un acord per governar el Consell Comarcal de lesdurant els pròxims quatre anys. Segons l'acord, que s'ha signat aquest dimecres, l'alcalde de(Impulsem Lleida), serà el nou president de l'ens comarcal, un càrrec que ja va assumir a la legislatura 2015-2019. El regidor d'Arbeca Ramon Solé (PSC) assumirà la vicepresidència primera. Així mateix, la coalició CM assumirà la segona, tercera i quarta vicepresidència, així com totes les àrees del Consell excepte Promoció Econòmica i Agricultura, que assumiran els socialistes.Les dues formacions que han signat el pacte s'han compromès a potenciar el Consell d'Alcaldes com a òrgan de debat, proposta i impuls de les polítiques comarcals, amb l'objectiu de facilitar la tasca de tots els grups de l'ens a través de la Junta de Portaveus.L'acord de govern té la finalitat de concretar una estratègia territorial que determini les accions necessàries per impulsar la comarca de les Garrigues en aquest pròxim mandat. En aquest sentit, el pacte inclou un seguit d'objectius, com són la lluita en favor del repoblament i l'arrelament de les persones a la comarca; el fet de disposar d'un sector primari com l'agricultura i l'agroindústria modern, innovador i de valor afegit; el suport als ajuntaments de la comarca i l'impuls al municipalisme, així com la cohesió territorial i social, l'organització tècnica i apostar per un territori integrador i d'acollida.Entre els principals eixos bàsics de les polítiques del nou govern del Consell Comarcal de les Garrigues hi ha la lluita contra el canvi climàtic i la nova agenda urbana; el desenvolupament local, l'economia social, el treball i la innovació; el lideratge comarcal; els municipis oberts, que aposten per les noves tecnologies, així com el servei a les persones, les polítiques d'igualtat, habitatge i diversitat, i l'impuls a la cultura i l'educació, entre altres aspectes cabdals per la comarca.