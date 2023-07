La Paeria de Lleida inicia a la Bordeta el pla de xoc de neteja per barris amb 35 treballadors de totes les àrees

Enduriment de les sancions per incivisme

Laha començat aquest dimecres el pla de xoc de neteja Barri a barri. Unsde tots els serveis municipals i empreses de neteja i manteniment contractades pel consistori treballaran al barri de la Bordeta durant tres dies.Les actuacions es desplaçaran la setmana vinent ali progressivament a la resta de zones del municipi. L'alcalde Fèlix Larrosa ha explicat que el projecte té l'objectiu de tenir una ciutat "endreçada, neta, orgullosa i amable" i que s'han gestionat els recursos econòmics ja existents perquè el pla tingui "cost 0". A més, Larrosa ha advertit que l'equip de govern té la intenció d'endurir les sancions contra l'. "Qui no compleix ha de pagar", ha dit l'alcalde.La campanya de neteja intensiva barri a barri de la ciutat de Lleida ja està en marxa. El tret de sortida s'ha donat aquest dimecres al matí quan prop d'una quarantena de treballadors de diferents àmbits han començat a netejar i fer tasques de manteniment als carrers, embornals, parcs, jardins, enllumenat, entre altres, de la Bordeta, un dels barris més grans de la ciutat.Alhora, una altra comitiva d'una trentena de persones formada per l'alcalde Fèlix Larrosa (PSC) i membres del seu equip de govern, els responsables dels serveis municipals, empreses de neteja i manteniment contractades pel consistori així com representants dels veïns del barri de la Bordeta han recorregut diferents carrers de la zona per observar les actuacions dels operaris i determinar quines cal prioritzar."Totes les empreses i els col·laboradors en els seus diferents àmbits com la neteja viària, el manteniment de mobiliari urbà, parc i jardins, estem tots aquí per treballar", ha manifestat Larrosa. "Durant tres dies farem aquesta neteja intensiva a la Bordeta i la setmana vinent ens trobarem tots a un altre barri com el Secà de Sant Pere", ha especificat.Aquest pla de neteja intensiva es farà extensiu durant els pròxims mesos a cadascun dels barris de la ciutat de Lleida i s'adaptarà a les seves necessitats. Larrosa ha explicat que mentre es porti a terme l'actuació "la ciutat mantindrà els serveis de neteja i manteniment generals, però treballadors de cadascuna de les àrees es concentraran durant uns dies a cada barri per treballar amb una programació concreta". En aquest sentit, els serveis tècnics determinaran la durada de les actuacions en funció de les necessitats i característiques de cada zona de la capital del Segrià."Volem tenir una ciutat neta, endreçada, orgullosa i amable amb la ciutadania. L'actuació té un cost 0. És un tema de gestió com venim denunciant fa temps", ha remarcat Larrosa amb relació a les preguntes formulades per altres grups municipals de la Paeria sobre els objectius i els costos d'aquesta actuació.Segons l'alcalde de Lleida, "el que fem és espectacular i amb un impacte altíssim" perquè permetrà conèixer de primera mà les problemàtiques a resoldre per part de tècnics, treballadors i veïns. "Estar al carrer ensenya, i per això hi som", ha conclòs Larrosa.Així mateix, l'alcalde de Lleida ha avançat que el seu equip de govern ja ha obert la carpeta de les ordenances de civisme per revisar i endurir aquelles sancions "que s'han d'acabar incorporant en l'imaginari col·lectiu de la ciutadania. Qui no compleix ha de pagar", ha advertit Larrosa, que ha detallat també que s'intensificarà la vigilància a la via pública.