L'atur torna a caure a Ponent i l'Alt Pirineu i Aran i tanca la primera meitat de l'any amb 16.348 desocupats

Les comarques dei l'han tancat la primera meitat de l'any amb(-3,4%). Segons les dades publicades aquest dimarts pel Ministeri de Treball i Economia Social, aquesta xifra suposa 1653 desocupats menys (-9,18%) en comparació amb el mateix període de l'any passat i representa la cinquena caiguda consecutiva de l'atur a la demarcació.. També hi ha 10 persones que anteriorment no estaven apuntades a llistes que han trobat feina.Dels 16.348 aturats, la majoria són dones, amb 9.465, i hi ha 6.883 homes. Per sectors, el que registra un nombre major d'aturats és amb diferència el sector serveis amb 10.793 persones, seguit de la indústria (1.556), l'agricultura (1.322) i la construcció (1.258). També hi ha 1.419 aturats a qui no els consten feines anteriors.A la demarcació de Lleida hi ha 210.060 afiliats, xifra que en comparació amb el maig suposa un augment de 5.793 treballadors(2,84%) que han estat donats d'alta a la Seguretat Social. En comparació amb l'any passat, el nombre d'afiliats creix en 7.633 (3,77%).