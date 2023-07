Lleida vol avançar en la modernització del canal de Pinyana i la digitalització de l'aigua

Només el 5% de l'aigua de Lleida es destina a usos urbans

Es redueix el consum d'aigua a les llars

Taula per la Sequera

El Govern anuncia la Taula territorial de l'Aigua

Lavol treballar i buscar consensos amb altres d'administracions per finalitzar la modernització del canal de Pinyana, que abasteix 13.500 hectàrees del. Així ho ha anunciat l'en acabar laque aquest dimarts s'ha constituït i en la qual el consistori també s'ha compromès a dedicar aquells esforços necessaris per avançar en tots els àmbits que contribueixin a estalviar i optimitzar els recursos hídrics, com ara la digitalització de l'aigua.A la taula hi ha participat agents del territori, entre representants polítics, empresarials, comunitats de regants i sindicats agraris, entre altres. Així mateix, s'ha anunciat la reactivació del Fòrum de l'Aigua, un espai de debat.La Taula per la Sequera ha demanat que s'avanci en la modernització dels tres canals que reguen finques de Lleida, que són els de Pinyana, d'Aragó i Catalunya i d'Urgell. En especial, Fèlix Larrosa ha explicat que cal acabar la modernització del canal de Pinyana, que és el principal que proveeix d'aigua la ciutat i del qual l'alcalde de Lleida n'és el president.En aquest sentit, ha explicat que es posaran a treballar en un quadern de ruta per tirar endavant el projecte, que no ha concretat quantes hectàrees afecta, conjuntament amb la resta d'agents implicats. "Haurem de prendre decisions i sobretot buscar consensos i complicitats amb les altres administracions", ha afegit.D'altra banda, la taula ha acordat treballar en diferents mesures i projectes que ajudin a estalviar i optimitzar l'aigua. "Serem excel·lents en la gestió de l'aigua", ha afirmat l'alcalde de Lleida, que ha afegit que la inversió es traduirà en un estalvi econòmic que, segons considera, s'ha de veure "compensat" per part de les administracions. "Si fem l'esforç i optimitzem conreus i xarxes, això s'ha d'anar compensant amb infraestructures, competitivitat territorial i capitalitat", ha indicat.Larrosa ha concretat que el 95% de l'aigua que s'utilitza a Lleida es destina a usos agrícoles i ramaders, mentre que només el 5% és per a usos urbans. En concret, el 3% correspon a l'aigua que s'utilitza a les llars i el 2%, a la del sector industrial.Pel que fa a l'aigua urbana, el paer en cap ha afirmat que les inversions que Lleida ha fet en els darrers anys han permès optimitzar fins al 85% de la xarxa hídrica. Tot i això, ha remarcat que cal avançar en la digitalització i les millores de conducció d'aigua potable i clavegueram, així com adoptar mesures que ajudin a reutilitzar l'aigua.L'alcalde de Lleida també ha explicat que els veïns de la ciutat han reduït un 33% l'ús de l'aigua a les llars en 17 anys. En concret, l'any 2006 es consumien 15,2 hectòmetres cúbics anuals, mentre que l'any passat se'n van consumir 10,3. Això, malgrat fa 17 anys hi havia una població de 125.000 persones, davant dels 140.000 del 2022. Larrosa ha atribuït aquesta reducció del consum d'aigua a la creixent "sensibilització" dels veïns.La Taula per la Sequera que s'ha constituït aquest dimarts va sortir d'una moció del grup municipal del PSC que es va aprovar al Ple de l'abril. A la reunió hi ha assistit representants dels diferents agents polítics, socials i econòmics afectats per la sequera. A la trobada s'ha acordat reactivar el Fòrum de l'Aigua, un espai de debat "per parlar i fer propostes" que l'anterior govern socialista va posar en marxa entre el 2017 i el 2019. Segons Larrosa, aquest espai permetrà tractar la gestió de l'aigua des de la "visió holística" que el municipi requereix.La delegada del Govern a Lleida, Montse Bergés, ha anunciat a la trobada que el Govern impulsarà una Agenda compartida de l'aigua a les comarques de Lleida. "Volem que hi siguin totes les institucions i tots els sectors: el món municipal, el sector industrial, l'hostaleria i el turisme, però també la CHE i les comunitats de regants, les entitats ecologistes, la universitat i la recerca així com els sindicats i la societat civil". Bergés ha explicat que la Taula de l'aigua serà l'òrgan territorial de la Taula Nacional de l'Aigua, constituïda el passat 26 de juny i que agrupa una trentena d'entitats, entre administracions, agrupacions agràries, sindicats, organitzacions empresarials, ambientals, turístiques, de recerca i socials, que treballaran en diferents grups de treballL'objectiu, ha explicat la delegada, és dissenyar un futur compartit i dissenyar un Pla d'Acció a un any vista amb el consens de tot el territori de la demarcació. La Paeria de Lleida ja ha dit que s'hi sumarà.