La marxa de tractors d'Unió de Pagesos fa una primera parada a Lleida abans de reprendre el camí fins a Madrid

La marxa de tractors queha començat aquest dilluns i que acabarà dimecres davant delha acabat la primera jornada a. Els tractoristes que han sortit al matí dehan viatjat unes 8 hores damunt del vehicle fins arribar a la capital del, on els esperaven més pagesos que a partir de dimarts a la matinada també se sumaran a la protesta. Està previst que dimarts condueixin unesi que dimecres facin les 4 hores restants fins arribar a Madrid. El motiu de la marxa és reclamar a l'Estat que concreti com es repartiran les ajudes al sector que va aprovar al maig per fer front a la sequera.Entre els participants que a partir de la matinada es sumaran a la marxa hi ha el responsable de Regadius del sindicat, Jaume Pedrós, que ha afirmat que en el cas de Ponent, la sequera es veu agreujada pel tancament dels canals d'Urgell i Segarra-Garrigues, on "només" es podran regar els fruiters. "Sabem que la Generalitat ha posa una mica el coll, però creiem que a Madrid, almenys, el ministre hauria de venir a veure'ns", ha indicat.La marxa d'Unió de Pagesos arribarà dimecres a Madrid després d'un recorregut d'uns 700 quilòmetres. Els que més quilòmetres faran són els pagesos gironins, que aquest dilluns han fet un primer trajecte fins a Lleida, on fan nit.Està previst que a les quatre de la matinada els tractors reprenguin el viatge i que a les cinc ho facin els tractors procedents de Batea i Amposta. Dimarts faran el recorregut més llarg, d'unes 18 hores, i dormiran a Guadalajara i, si tot va bé, dimecres abans del migdia arribaran davant del Ministeri d'Agricultura on protestaran conjuntament amb tractors arribats de tots els punts de l'Estat.