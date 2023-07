Tres detinguts a Lleida per assaltar i robar una cadena d'or a un home

Elsvan detenir dissabte passat tres homes, de 18, 23 i 26 anys, com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb violència i intimidació. Els fets van tenir lloc cap a les onze de la nit de l'1 de juliol quan un ciutadà que caminava pelva ser assaltat per tres homes, que li van arrencar una cadena d'or amb un penjoll.Arran d'això, diverses patrulles van iniciar la recerca dels lladres, que poc després van ser localitzats al mateix carrer. En un primer moment, els joves van fugir en diferents direccions, però la policia va aconseguir detenir-los. La investigació dels Mossos segueix oberta i no es descarta que els detinguts estiguin implicats en altres fets similars.Els detinguts, dos dels quals tenen antecedents, van passar diumenge a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Lleida.