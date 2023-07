El canal d'Urgell aprova per una àmplia majoria destinar les reserves d'aigua a salvar la collita de fruita

L'assemblea general de laha aprovat gairebé per unanimitat aquest dilluns destinar lesde 50 hectòmetres cúbics d', que la(CHE) va autoritzar la setmana passada, a salvar la collita dels fruiters. Es tracta d'unesque, d'aquesta manera, podran fer quatre torns deA banda, una part de l'aigua es guardarà de cara a la pròxima campanya. Per contra, la mesura "sacrifica" 13.000 hectàrees de cereal d'estiu i farratge, cultius que no es poden regar des del tancament de la infraestructura a finals d'abril i pels quals els pagesos podran demanar ajuts que oscil·laran entre els 700 i 900 euros per hectàrea, xifra que podria augmentar.La decisió sobre el repartiment de la dotació extra d'aigua que va aprovar la CHE l'han pres els 135 síndics, representants d'ajuntaments i industrials i els 20 presidents de les col·lectivitats que han assistit a l'assemblea extraordinària. Només dues persones han votat en contra de la proposta de destinar les reserves d'aigua a "salvar la collita dels arbres ", segons ha explicat el president dels regants, Amadeu Ros.La mesura beneficia 9.300 hectàrees de fruiters, principalment poma i pera, del total de 50.000 hectàrees que rega el canal principal. Des del tancament de la infraestructura hidràulica fa dos mesos, aquestes finques havien fet un reg per assegurar la supervivència dels arbres, però no tenien assegurada la collita.Els primers torns de reg podrien començar aquest mateix dijous i, en total, permetran regar els camps fins a quatre vegades. Tot i això, Ros ha explicat que hi ha camps que es començaran a collir a l'agost que només necessitaran dos torns d'aigua.Per contra, els agricultors seguiran sense poder regar les seves finques de farratge i cereal d'estiu. Ros ha explicat que l'assemblea ha optat per "sacrificar" 13.000 hectàrees, de les quals 7.000 de farratge i 6.000 de cereal d'estiu. De fet, aquestes hectàrees ja van quedar afectades pel tancament del canal i els regants defensen que la dotació que ha autoritzat la CHE és insuficient per destinar-la a aquestes finques ja que necessitarien 120 hectòmetres cúbics d'aigua, uns 30 per torn, que no tenen.Davant d'això, els pagesos es podran acollir a ajuts. En el cas dels cultius de cereal, les compensacions del Govern seran de 712 euros per hectàrea, mentre que en el cas del farratge es situaran per damunt dels 900 euros. Així ho ha assegurat Ros, que ha afegit que aquests ajuts poden augmentar uns 150 euros més per hectàrea si les negociacions amb l'estat espanyol arriben a bon port."És una situació que no ens havíem imaginat mai, totes les previsions van fallar", ha expressat el president dels regants, que ha explicat que, de cara a la propera campanya, volen "planificar" i "estudiar molt bé" el repartiment de l'aigua que tindran disponible davant la previsió que els embassaments es puguin omplir o no.