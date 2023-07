Un detingut a Navès per vendre ovelles il·legalment

Elshan detingut un home de, al, per vendre ovelles sense estar identificades i no tenir cap documentació sanitària. Els fets van tenir lloc dimarts, cap a les nou del vespre, quan la policia va tenir coneixement que, en una finca de Navès, hi havia molts moviments de vehicles, un fet estrany en aquella zona. En arribar, la policia va observar un seguit de cotxes i furgonetes que sortien en filera per la pista de la masia. Els van aturar i en tots ells hi van localitzar ovelles vives lligades de les potes. En total, 14 entre cinc vehicles. Els animals els havien comprat a la masia per 250 euros la unitat. En arribar al corral, on hi havia més de 200 ovelles, els responsables de la venda van fugir corrents.Cap dels cinc conductors que la policia va aturar amb les ovelles dins disposava de llicència de transport d'animals ni les condicions eren les correctes. Per aquest motiu, van denunciar tots els conductors per transportar animals vius a l'interior d'un turisme sense tenir llicència per aquesta activitat i amb un vehicle que no disposa de les condicions adequades per realitzar aquest tipus de transport.Seguidament, els van fer retornar a la finca i descarregar tots els animals. Allà hi havia més gent esperant per comprar ovelles. Els Mossos van avisar els veterinaris del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de Barcelona. En el corral hi havia més de 200 ovelles.L'endemà, els mossos i el veterinari del departament d'Acció Climàtica van realitzar una inspecció a les instal·lacions i al ramat. També van gestionar el trasllat de les 203 ovelles amb un camió de transport d’animals vius a una altra explotació ramadera que reuneix les condicions idònies.Els agents, després de diferents gestions, van localitzar un dels responsables a qui se'l va denunciar administrativament per no tenir els animals identificats i no disposar de la documentació sanitària pertinent.