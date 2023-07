Mínguez alerta de la confrontació amb Catalunya si governa PP i Vox i apel·la al «vot útil» del PSOE

és el tàndem sobre el qual posa l’alerta, candidata lleidatana dela les eleccions generals del proper 23 de juliol. En la presentació de la campanya, la diputada socialista ha alertat del “” que viurà el país en el cas que la dreta i la ultradreta arribin al govern espanyol, una involució que també tindria conseqüències en la política catalana.En aquests sentit, Mínguez creu que la política de “confrontació” tornaria al tauler polític sisubstitueixal capdavant de l’executiu espanyol, i ha posat en valor laque han practicat els socialistes en els darrers cinc anys; “La guerra de banderes no ens serveix per a res. No pagarem les factures així”, ha asseverat la candidata en la roda de premsa que s’ha realitzat al Parc de l’Aigua de la ciutat de Lleida i que ha servit per presentar la campanya del PSC.Mínguez ha mostratassegurant que la seva formació ganyarà els comicis a la demarcació de Lleida amb, i no s’ha cansat de brandar l’espantall de Vox recordant els pactes autonòmics que estan fermant recentment amb el PP: “Amb 30 dies hem retrocedit 30 anys. Imaginem què passaria amb quatre anys”, ha dit Mínguez, que ha complert recentment 47 anys. La socialista ha apuntat que aquestes són unes eleccions “dicotòmiques” i ha apuntat que derogar el sanchismo vol dir “derogar la llei de l'habitatge, el Salari Mínim Interprofessional, la pujada de les pensions, la Reforma Laboral o la gestió dels Fons europeus".Per combatre aquesta possibilitat de govern, la socialista ha cridat a la mobilització de l’esquerra i ha admès que el seu partit buscarà “vot prestat” amb la bandera del “vot útil”. En aquesta línia s’ha expressat, líder del PSC de Ponent i Pirineus: “No volem tornar al passat, a l'enfrontament i a la mediocritat" i ha conclòs que "Lleida, Pirineu i l'Aran han de tenir representació al Congrés i al Senat per fer front als moments de canvis que marcaran la propera dècada".