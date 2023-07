Clam contra el feixisme al Canet Rock davant els «intents de regressió de drets i llibertats»

“No cedirem en la llibertat d’expressió”

L’esperit reivindicatiu del, que va celebrar la seva primera edició l’any 1975 per crear un, ha aparegut en aquesta edició a l’inici de la sessió de nit, just després de l’actuació de, quan els artistes han pujat a l’escenari per llegir un manifest i desplegar una pancarta contra el feixisme.Joan Dausà i, han proclamat que cal combatre els “intents de regressió de drets i llibertats” per part de la ultradreta. “Perquè hem avançat molt des d'aleshores, gràcies al compromís i la lluita de moltes persones, no estem disposats a retrocedir, al contrari, volem seguir avançant”, s’ha llegit.Per torns, els artistes han llegit parts del manifest. Pupil·les, que durant la seva actuació ja ha fet proclames feministes, ha apuntat que cal seguir avançant en la igualtat real en tots els àmbits de la societat i eradicar d'una vegada per totes la violència masclista, deixant clar que és masclista i que “no se li pot dir de cap altra manera”.“No cedirem tampoc en la llibertat d'expressió. Prou jutjar músics, actors, humoristes... per expressar-se artísticament mentre els missatges feixistes i d'odi campen lliurement. La llibertat d'expressió només té un límit: el respecte als drets humans!”, ha proclamat Triquell.Suu, al seu torn, en referència a la identitat sexual i el moviment LGTBIQ, ha reclamat normalitzar d'una vegada que la identitat i orientació sexuals són diverses i que a la única persona a qui li ha d'importar és a un mateix.En quant a la llengua, Els Catarres han proclamat que la llengua catalana, com totes les altres que es parlen a l’estat espanyol, “no es toquen” perquè la diversitat cultural no és conflicte, és riquesa. “I tornarem a lluitar, fins a vèncer, per la plena llibertat del nostre país!”, han afegitPèl de Gall han fet una crida en defensa del planeta. “És més urgent i necessari que mai prendre consciència de l'impacte de l'activitat humana sobre el medi ambient i defensar mesures que minimitzin aquest impacte i ens permetin viure de forma sostenible”, han llegit.Els Amics de les Arts han recordat que són molts i diversos els reptes que planteja el món actual i que no es poden afrontar des de l'odi, la discriminació, l'individualisme ni els discursos populistes que lluny de proposar solucions, els agreugen.“Contra el feixisme: solidaritat, empatia, diversitat, cooperació i LLIBERTAT!”, han apunta The Tyets per finalitzar.