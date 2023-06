Investiguen un veí de Lleida per conduir de forma temerària a Osca

Lainvestiga un veí de Lleida de 29 anys per un. La investigació va començar quan van rebre un vídeo gravat des de l'interior d'un vehicle on es veia una furgoneta blanca avançant un tractor amb remolc i un camió en una carretera d'un únic carril per sentit alJust en aquell moment hi havia un, que és el que va enregistrar l'escena, que va haver de frenar bruscament i desplaçar-se a la dreta per evitar xocar. Les imatges van permetre a la Guàrdia Civil ubicar el punt exacte de la carretera A-1226 on van passar els fets i localitzar el vehicle infractor i el seu conductor.L'home estài haurà de comparèixer al jutjat d'instrucció de Montsó quan sigui requerit.