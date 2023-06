PP i Junts donen suport al cartipàs del PSC a la Paeria de Lleida

Elde Lleida ja pot començar a treballar de manera oficial. El ple del consistori ha donat llum verda aquest divendres al cartipàs municipal amb els vots favorables de l'equip de govern del PSC, que governa en minoria, i els grups del PP i JxCat.Vox hi ha votat en contra, mentre que ERC i el Comú de Lleida s'han abstingut.El document, que estableix el funcionament del Ple i l'estructura de la corporació, comptarà amb quatre tinències d'alcaldia i quinze regidories. Els partits que formaven l'anterior equip de govern, format per ERC, Junts i el Comú, han criticat l'atorgament de la figura de cap de l'oposició al popular, ja que consideren que es tracta d'unai que "no té sentit" a la, on el PP té cinc regidors, els mateixos que ERC i JxCat.