Detenen un home per traficar amb cocaïna al centre de Lleida

Elshan detingut a Lleida unper un presumpteper tràfic de drogues. La investigació va començar fa tres mesos quan la policia va tenir indicis de la presència d'un traficant molt actiu per la zona del centre de la ciutat de Lleida.Els agents van comprovar que el sospitós distribuïa cocaïna des del seu domicili, situat al, i que també es desplaçava en vehicle a altres punts de la ciutat per vendre la droga. Finalment, els agents van detenir l'home aquest dimarts al. L'endemà van anar al seu domicili, on van intervenir 118 embolcalls de cocaïna, 98 grams d'una substància de tall i 15.450 euros en metàl·lic.Al domicili, a més de, els agents també hi van trobar tres bàscules de precisió i altres estris per manipular les substàncies estupefaents. El detingut, amb antecedents, passarà aquest divendres a disposició judicial davant el jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Lleida.