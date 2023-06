El Palau Robert de Barcelona acull «Geografies», l’exposició sobre Josep Vallverdú

Elha inaugurat “”, una exposició que repassa la prolífica obra deamb motiu del seu. La mostra, que es podrà visitar de forma gratuïta fins a l'11 de setembre, presenta l'escriptor lleidatà com un home de geografies i posa el focus en tots aquells indrets lligats a la seva vida i obra.a, l'assaig, la poesia i la traducció, entre d'altres.“Geografies” neix de "geo, que és la terra, i grafies, que representa l'escriptura, és a dir, les terres on he viscut i tot el que hi he escrit". D'aquesta manera ha definit Vallverdú l'exposició que commemora la seva. "He arrelat en totes aquestes geografies, hi he donat molt, però també he rebut tresors que han enrobustit el meu caràcter i han afinat la meva sensibilitat", ha afegit l'autor.D'entre els territoris que repassa l'exposició, Vallverdú n'ha destacat dos:, on va aprendre a escriure, des de l'any 1951 fins al 1956, i, on va viure l'etapa de més producció literària. "Des de Puiggròs soc un autor torrencial: desenes de novel·les juvenils, llibres personals, llibres de viatge, traduccions, etc.", ha explicat. Tanmateix, l'autor també ha exaltat les altres etapes, fins i tot la jubilació, en les quals no ha deixat d'escriure.L'exposició és fruit d'una col·laboració entre la, lai la, que són les dipositàries de “Fons Vallverdú”. De fet, va ser el mateix autor qui va cedir, l'any 2015, el seu fons documental a la Universitat de Lleida, format per més de 5.000 volums i documentació personal com quaderns, correspondència, obres juvenils no publicades o articles. Per a “Geografies” la UdL ha cedit 281 títols, 8 dels quals corresponen a obra inèdita, manuscrits de l'obra juvenil escrita entre 1938 i 1948.Durant la presentació, que ha tingut lloc a la Sala Cotxeres del Palau Robert, els escriptors Lluís Calvo, Gemma Ruiz, Alba Dalmau i Joaquim Carbó han llegit alguns fragments de l'obra de l'autor, mentre que Anna Amigó s'ha encarregat de fer una breu interpretació musical. També han intervingut a l'acte Izaskun Arretxe, directora de la Institució de les Lletres Catalanes, Eva Pomares, directora general de Difusió i Joan Talarn, president de la Diputació de Lleida i l'Institut d'Estudis ilerdencs.